ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кіченок, Костюк, Ястремська: з ким гратимуть українки у парному розряді на US Open-2025

Середа 27 серпня 2025 13:53
UA EN RU
Кіченок, Костюк, Ястремська: з ким гратимуть українки у парному розряді на US Open-2025 Відомі суперниці українок у парному розряді US Open-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Відбулося жеребкування основної сітки жіночого парного розряду US Open-2025. І вже відомо, з ким зіграють українські пари в стартовому раунді.

Про результат жеребкування - повідомляє РБК-Україна.

П'ять українок на US Open-2025

У парному розряді Відкритого чемпіонату США Україну представлять п'ять тенісисток: Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.

Марта Костюк, єдина з українок, продовжила боротьбу в одиночному розряді, здобувши перемогу у першому колі. Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська припинили виступи в "одиночці".

Людмила Кіченок та Еллен Перес (Австралія)

Людмила Кіченок цьогоріч гратиме у парному турнірі з австралійкою Еллен Перес, з якою розпочала спільні виступи у червні. Цей тандем, який отримав шостий номер посіву, уже зіграв 15 матчів, дійшовши до фіналу турніру в Бад-Гомбурзі та півфіналу в Цинциннаті. У першому раунді US Open-2025 вони зіграють проти легендарної американки Вінус Вільямс, яка вигравала парний турнір у 1999 та 2009 роках, та канадки Лейли Фернандес.

Надія Кіченок та Алділа Сутжіаді (Індонезія)

Надія Кіченок та її партнерка з Індонезії Алділа Сутжіаді зіграють разом лише четвертий матч. Наразі тандем поступався в Маямі, Чарльстоні та Монтерреї, однак спробує здобути першу перемогу на старті US Open. Їхніми суперницями стануть лідерки посіву, чешка Катержина Синякова та американка Тейлор Таунсенд, які виступають у парі з травня 2024 року. Цей дует переміг на Australian Open, турнірі WTA в Дубаї та дійшов до півфіналу Вімблдону у 2025 році.

Даяна Ястремська та Аліша Паркс (США)

Даяна Ястремська вп'яте у 2025 році утворить пару з новою тенісисткою - цього разу з американкою Алішою Паркс. Перед цим українка грала з полькою Магдою Лінетт, латвійкою Єленою Остапенко, Надією Кіченок та нідерландкою Бібіане Схофс. Лише з Остапенко українці вдалося дійти до другого кола. У першому раунді US Open-2025 суперницями українсько-американського тандему стали австралійки Кімберлі Біррелл та Олівія Гадецкі, які разом дійшли до 1/8 фіналу Australian Open.

Юлія Стародубцева та Оксана Калашникова (Грузія)

Юлія Стародубцева вперше гратиме з грузинкою Оксаною Калашниковою і може здобути дебютну перемогу в парному розряді на Грендслемі. У першому матчі тандем зіграє проти норвезько-японської пари Ульрікке Ейкері та Ері Хозумі, які у 2025 році вже зіграли разом 19 матчів та перемогли в десяти з них.

Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе (Румунія)

Марта Костюк та румунка Єлена-Габріела Русе на старті гратимуть проти пари іспанки Джессіки Боусас Манейро та італійки Елізабетти Коччаретто. Ці тенісистки грали разом лише один матч у Монтерреї, в якому поступилися. Костюк та Русе вперше зіграли в парі у травні 2022 року на турнірі в Римі, а найкращий результат разом показали на Australian Open-2025, дійшовши до чвертьфіналу.

Результати жеребкування парного розряду US Open-2025 для українок

  • Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) зіграють проти Вінус Вільямс (США) / Лейли Фернандес (Канада).
  • Надія Кіченок (Україна) / Алділа Сутжіаді (Індонезія) зустрінуться з Катержиною Синяковою (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США).
  • Даяна Ястремська (Україна) / Аліша Паркс (США) протистоятимуть Кімберлі Біррелл (Австралія) / Олівії Гадецкі (Австралія).
  • Юлія Стародубцева (Україна) / Оксана Калашникова (Грузія) зіграють проти Ульрікке Ейкері (Норвегія) / Ері Хозумі (Японія).
  • Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) зійдуться в матчі проти Джессіки Боусас Манейро (Іспанія) / Елізабетти Коччаретто (Італія).

Матчі основної сітки парного розряду US Open-2025 розпочнуться у четвер, 28 серпня.

Раніше ми писали, що трансляція US Open в Україні вперше буде доступна з українською аудіодоріжкою.

Також читайте, як змінилися позиції українських тенісистів у рейтингу WTA перед стартом US Open.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Україна
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили