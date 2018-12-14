Кіберполіція ліквідувала фіктивні фінансові онлайн-біржі у шести областях

Фото: обшуки (npu.gov.ua)

Шахраї виманили 20 мільйонів гривень у громадян

Поліція викрила діяльність організованої злочинної групи, яка організувала масштабні шахрайські фінансові біржі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції.

Як зазначається, зловмисники створили та підтримували діяльність у Інтернеті веб-ресурсу, націленого на заволодіння коштів учасників фінансових операцій. У шахрайський спосіб їм вдалося заволодіти більш як 20 млн гривнями.

Працівники кіберполіції встановили, що злочинна група складалася з 9 учасників на чолі з 34-річним киянином. Їхня діяльність маскувалася за більш як п’яти офіційно зареєстрованими підприємствами.

Зловмисники агітували громадян до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринках. Вони пропонували потенційним клієнтам купувати цінні папери для отримання прибутку. Використовуючи бренди "HQbrocers" та "trade12", шахраї задіювали різні веб-ресурси для імітації добросовісної ділової репутації. Після чого так звані "брокери" повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення торгів на світових біржах. Для цього вони використовували вже встановлене на комп’ютер потерпілого спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів, яке фактично надавало можливість здійснювати віддалений контроль за його комп’ютером.

Три офіси шахраїв знаходилися у Києві, та по одному у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі та у Дніпропетровській області. Правоохоронці провели 26 обшуків за місцем розташування офісів та за місцем проживання співучасників злочинного угрупування.

За їх результатами вилучено близько 200 телефонів, комп’ютери та додаткові носії інформації. Крім того, виявлено документи, які підтверджують злочинну діяльність шахраїв – товарні чеки, довідки, експрес-накладні, акти прийому-передачі, записи щодо даних клієнтів. Також, вилучено гроші та наркотики. Наразі все вилучене направлено на проведення усіх необхідних експертиз.

Триває досудове розслідування розпочате за ст. 190 (шахрайство) КК України. Сім учасників цієї злочинної групи, на чолі з організатором, затримано. Судом їм обрано запобіжний захід - організатора та трьох його співучасників взято під варту, ще трьох - взято під домашній арешт.

Фото: обшуки (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві працівники кіберполіції припинили діяльність групи шахраїв, які під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами виманювали гроші у громадян.

Раніше кіберполіція викрила чоловіка у продажу персональних данихклієнтів українських банків.