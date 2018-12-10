У Києві кіберполіція припинила діяльність фіктивної фінансової онлайн-біржі

Фото: учасники злочинної схеми (npu.gov.ua)

Шахраї виманювали гроші під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами

У Києві працівники кіберполіції припинили діяльність групи шахраїв, які під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами виманювали гроші у громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Поліцейські встановили, що 44-річний іноземець організував злочинну схему, яка діяла під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створений для цього онлайн ресурс.

За схемою, потенціальному клієнту пропонувалося взяти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створювалася імітація успішних торгів. Після, особу націлювали на відкриття реального рахунку. При цьому, з клієнтами працювали оператори офісу, які націлювали їх на внесення якомога більших внесків. Аргументували це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовували заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву.

Вклавши гроші, потерпілі не мали можливості їх "забрати". В даному випадку вони могли лише поповнювати рахунки. Система працювала таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.

На території Києва поліцейські викрили два офіси, які використовували зловмисники. Загалом, у цих офісах працювало більше 30 осіб, як громадяни України, так і іноземці.

Вилучено комп'ютери, мережеве та серверне обладнання на якому безпосередньо розміщувалася фіктивна біржа, чорнові записи та гроші. Також, у одному із офісів виявлено документи офшорної компанії, під "прикриттям" якої діяли шахраї.

Наразі тривають слідчі дії. Вилучену техніку направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють роль кожного із учасників злочинної схеми, для притягнення їх до відповідальності. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Фото: офіс, у якому працювали шахраї (npu.gov.ua)

Нагадаємо, кіберполіція викрила чоловіка у продажу персональних даних клієнтів українських банків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали зловмисника, який погрожуючи ножем, пограбував сім кредитних установ на території Запоріжжя.