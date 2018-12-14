Киберполиция ликвидировала фиктивные финансовые онлайн-биржи в шести областях

Фото: обыски (npu.gov.ua)

Мошенники выманили 20 миллионов гривен у граждан

Полиция разоблачила деятельность организованной преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальной полиции.

Как отмечается, злоумышленники создали и поддерживали деятельность в Интернете веб-ресурса, нацеленного на завладение денежных средств участников финансовых операций. Мошенническим путем им удалось завладеть более 20 млн гривен.

Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность скрывалась за более пяти официально зарегистрированными предприятиями.

Злоумышленники агитировали граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды "HQbrocers" и "trade12", мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые "брокеры" должны были создать у потерпевшего ошибочное представление о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для этого они использовали уже установленное на компьютер пострадавшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, которое фактически предоставляло возможность осуществлять удаленный контроль за компьютером.

Три офиса мошенников находились в Киеве, и по одному в Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области. Правоохранители провели 26 обысков по месту расположения офисов и по месту проживания соучастников преступной группировки.

По их результатам изъято около 200 телефонов, компьютеры и дополнительные носители информации. Кроме того, обнаружены документы, которые подтверждают преступную деятельность мошенников – товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи относительно данных клиентов. Также, изъяты деньги и наркотики. Сейчас все изъятое направлено на проведение всех необходимых экспертиз.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы во главе с организатором, задержан. Судом им избрана мера пресечения - организатор и трое его подельников взяты под стражу, еще трое - взяты под домашний арест.

Фото: обыски (npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве работники киберполиции пресекли деятельность группы мошенников, которые под видом участия в онлайн торгах валютными парами выманивали деньги у граждан.

Ранее кіберполіція уличила мужа в продаже персональных данных клиентов украинских банков.