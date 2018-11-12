Поліція затримала чоловіка за продаж даних клієнтів українських банків

Фото: затримання (npu.gov.ua)

Оголошення про продаж бази даних чоловік розмістив на тематичному форумі в інтернеті

Кіберполіція викрила чоловіка у продажу персональних даних клієнтів українських банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що оголошення про продаж бази даних чоловік розмістив на тематичному форумі в інтернеті. Вартість її оцінив у 10 тис. доларів.

За даним фактом поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 1 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального України.

Під час проведення досудового розслідування працівники кіберполіції встановили чоловіка, який намагався продати персональні дані громадян України. Ним виявився 37-річний житель Дніпропетровської області, який раніше обіймав керівну посаду в одному з українських банків. База даних, яку він намагався продати, налічувала інформацію про 500 тис. громадян.

Правоохоронці провели за місцем його проживання санкціонований обшук. За результатами обшуку виявлено комп'ютерну техніку, де знаходилися бази даних з персональною інформацією громадян. Крім того, поліцейські вилучили додаткові цифрові носії інформації, банківські карти. Вилучену техніку направлено на експертизу, після отримання результатів буде вирішено питання повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що менеджера філії ПАТ КБ "ПриватБанк" у Луцьку визнали винним у продажу клієнтських даних, які становлять банківську таємницю.