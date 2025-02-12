Киберспециалисты ГУР и ВСУ осуществили атаку на главного подрядчика российского "Газпрома"

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали инфраструктуру главного подрядчика российского "Газпрома", компанию "Газстройпром". Компания участвует в обеспечении российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным источников, удару хакеров подверглись еще 22 предприятия, которые предоставляют услуги по строительству и обслуживанию нефтегазовой инфраструктуры России.

Под киберудар попали компании ʺГазпром-автоматизацияʺ, ʺГСП-комплектацияʺ, ʺИнфосервис регионʺ, ʺВектор востокʺ, ʺССК газрегионʺ, ʺГСП центрʺ, ʺГСП-сервисʺ, ʺГСП-технологииʺ, ʺГСП-механизацияʺ, ʺГСП-нефтегазпереработкаʺ, "ГСП-переработка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "Газбудпром-автотранспортное предприятие", "ГСП-финанс".

В результате операции выведено из строя более 120 физических серверов-гипервизоров, уничтожено файловые хранилища с документацией общим объемом 2 000 000 гигабайт или 2 000 терабайт. Непригодными для работы остались более 10 000 компьютеров сотрудников критически важных российских предприятий.

Работа всех систем и сервисов - остановлена. Убытки, нанесенные компаниям, которые питают геноцидную войну против Украины, могут составлять от десятков до сотен миллионов долларов.

Другие кибератаки ГУР

Прошлым летом ГУР осуществило масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Тогда кибератака длилась неделю, а под удар попали российские банки и правительственные ресурсы РФ.

Также в день рождения руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, 4 января, кибергруппа украинской разведки атаковала российскую компанию "РегионТрансСервис". Она обеспечивает работу российской железной дороги.