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В честь героев Крут. Хакеры ГУР атаковали сервисы "Газпрома" и "Газпромнефти", - источник

Украина, Четверг 30 января 2025 12:54
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В честь героев Крут. Хакеры ГУР атаковали сервисы "Газпрома" и "Газпромнефти", - источник Фото: ГУР атаковало инфраструктуру "Газпрома" и "Газпромнефти" (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". Операция была посвящена памяти героев Крут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Как отмечает источник РБК-Украина, к годовщине подвига героев Крут кибергруппа Главного управления разведки осуществила DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". В частности, подверглись киберудару онлайн-сервисы предприятий, которые обеспечивают деятельность российской оккупационной армии.

Так, с 28 января клиенты компаний не могут пользоваться личным кабинетом, воспользоваться услугами онлайн-сервисов компании, осуществить оплату за топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на счет и тому подобное.

Фото: хакеры ГУР атаковали сервисы "Газпрома" и "Газпромнефти" (источник РБК-Украина)

При этом представители "Газпрома" в ответ на жалобы клиентов сообщали, что наблюдается "временный технический сбой", но не объясняли причины и аракетр "оружие".

Когда работа онлайн-сервисов может быть восстановлена, в российских компаниях не сообщают.

"Сегодняшние проблемы российских водителей - это привет от наших собратьев из 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали отпор преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!" - прокомментировали событие в ГУР.

Другие кибератаки ГУР

Напомним, летом 2024 года ГУР осуществило масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Атака длилась неделю, под удар попали российские банки и правительственные ресурсы РФ.

Также в день рождения руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова кибергруппа украинской разведки атаковала российскую компанию "РегионТрансСервис". Она обеспечивает работу российской железной дороги.

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