Кіберфахівці ГУР та ЗСУ здійснили атаку на головного підрядника російського "Газпрому"

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували інфраструктуру головного підрядника російського "Газпрому", компанію "Газстройпром". Компанія бере участь в забезпеченні російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

За даними джерел, удару хакерів зазнали ще 22 підприємства, які надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.

Під кіберудар потрапили компанії ʺГазпром-автоматизаціяʺ, ʺГСП-комплектаціяʺ, ʺІнфосервіс регіонʺ, ʺВектор східʺ, ʺССК газрегіонʺ, ʺГСП центрʺ, ʺГСП-сервісʺ, ʺГСП-технологіїʺ, ʺГСП-механізаціяʺ, ʺГСП-нафтогазпереробкаʺ, "ГСП-переробка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-груп", "ГСП-інвестиції", "Газбудпром-автотранспортне підприємство", "ГСП-фінанс".

Внаслідок операції виведено з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 000 000 гігабайтів або 2 000 терабайтів. Непридатними для роботи залишились понад 10 000 комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств.

Робота усіх систем та сервісів - зупинена. Збитки, завдані компаніям, які живлять геноцидну війну проти України, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.

Інші кібератаки ГУР

Минулого літа ГУР здійснило масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Тоді кібератака тривала тиждень, а під удар потрапили російські банки та урядові ресурси РФ.

Також у день народження керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, 4 січня, кібергрупа української розвідки атакувала російську компанію "РегіонТрансСервіс". Вона забезпечує роботу російської залізниці.