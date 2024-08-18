Кибератака на разработчика ядерных боеприпасов в РФ: ГУР рассказал подробности

Сотрудники Главного управления разведки Украины осуществили кибератаку на российское предприятие по разработке ядерного оружия. В результате операции Украина получила много полезной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Евгения Ерина в эфире телемарафона.
"Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия - это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора", - рассказал Ерин.
По словам представителя ГУР, в результате кибератаки было получено много информации.
"Информации очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет относительно путей обхода санкций. Эта информация изучается и анализируется и будет полностью использована в интересах нашей победы", - заверил он.
Напомним, вчера мы писали, что киберспециалисты ГУР совместно с хакерской группой "ВО Team" атаковали единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию "Вега".
По предварительным данным, в результате операции было выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Более того, вся информация на серверах "Веги" - уничтожена.
РБК-Украина также сообщало, что в конце июляукраинская разведка провела масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы РФ. Атака продолжалась в течение недели. Под удар также попадали несколько компаний в России, поддерживающих войну против Украины.
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