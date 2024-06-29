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Украинские хакеры атаковали несколько российских компаний, поддерживающих войну

Россия, Суббота 29 июня 2024 10:51
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Украинские хакеры атаковали несколько российских компаний, поддерживающих войну Фото: хакеры атаковали российские компании, поддерживающих войну против Украины (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские хакеры атаковали несколько компаний в России, поддерживающих войну. В частности, некоторые компании помогают оккупационным войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Активисты киберсообщества BO Team совместно со специалистами ГУР продолжают атаковать объекты на территории России.

За прошедшую неделю хакеры:

  • уничтожили более 100 терабайтов данных компании OrbitSoft - разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для российской оккупационной армии;
  • уничтожили все данные на восьми серверах компании Orient Systems - разработчика и поставщика оборудования для навигации. Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности, БПЛА;
  • уничтожили все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в городе Нижний Новгород - "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам указанных провайдеров поступили письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины.

Фото: хакеры атаковали российские компании, поддерживающие войну против Украины (t.me/DIUkraine)

Другие атаки хакеров ГУР

Источники РБК-Украина сообщили, что ГУР Минобороны атаковало несколько крупных интернет-провайдеров в Крыму.

Также недавно стало известно, что хакеры украинской разведки атаковали серверы пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Крымскому мосту.

Как отмечается, у моста образовалась очередь из авто. В течение часа пробка увеличилась в шесть раз, а к утру следующего дня в очереди стояло уже около трехсот машин.

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