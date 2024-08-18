Кібератака на розробника ядерних боєприпасів в РФ: ГУР розповіло подробиці

"Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства - це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора", - розповів Єрін.

За словами представника ГУР, внаслідок кібератаки було отримано багато інформації.

"Інформації дуже багато, вона різноманітна: це й особисті бази даних працівників, службова інформація, інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Ця інформація вивчається та аналізується і стовідсотково буде використана в інтересах нашої перемоги", - запевнив він.