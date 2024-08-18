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Кібератака на розробника ядерних боєприпасів в РФ: ГУР розповіло подробиці

Фото: Кібератака розробника ядерних боєприпасів в РФ (militarist.ua)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники Головного управління розвідки України здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства - це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора", - розповів Єрін.

За словами представника ГУР, внаслідок кібератаки було отримано багато інформації.

"Інформації дуже багато, вона різноманітна: це й особисті бази даних працівників, службова інформація, інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Ця інформація вивчається та аналізується і стовідсотково буде використана в інтересах нашої перемоги", - запевнив він.

 

Нагадаємо, вчора ми писали, що кіберфахівці ГУР спільно з хакерською групою "ВО Team" атакували єдиного провайдера у місті Снєжинск Челябінської області РФ - компанію "Вега".

За попередніми даними, внаслідок операції було виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Мало того, вся інформація на серверах "Веги" - знищена.

РБК-Україна також повідомляло, що наприкінці липня українська розвідка провела масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові ресурси РФ. Атака тривала протягом тижня. Під удар також потрапляли декілька компаній в Росії, які підтримують війну проти України.

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