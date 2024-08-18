Кибератака на разработчика ядерных боеприпасов в РФ: ГУР рассказал подробности

Сотрудники Главного управления разведки Украины осуществили кибератаку на российское предприятие по разработке ядерного оружия. В результате операции Украина получила много полезной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Это одно из мощных предприятий, которое являлось разработчиком ядерных боеприпасов. Сбои в работе такого предприятия - это удар и по самой структуре, и по имиджу страны-агрессора", - рассказал Ерин.

По словам представителя ГУР, в результате кибератаки было получено много информации.

"Информации очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет относительно путей обхода санкций. Эта информация изучается и анализируется и будет полностью использована в интересах нашей победы", - заверил он.