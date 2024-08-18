ua en ru
Нд, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кібератака на розробника ядерних боєприпасів в РФ: ГУР розповіло подробиці

Росія, Неділя 18 серпня 2024 16:33
UA EN RU
Кібератака на розробника ядерних боєприпасів в РФ: ГУР розповіло подробиці Фото: Кібератака розробника ядерних боєприпасів в РФ (militarist.ua)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники Головного управління розвідки України здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"Це одне з потужних підприємств, яке було розробником ядерних боєприпасів. Збої в роботі такого підприємства - це удар і по самій структурі, і по іміджу країни-агресора", - розповів Єрін.

За словами представника ГУР, внаслідок кібератаки було отримано багато інформації.

"Інформації дуже багато, вона різноманітна: це й особисті бази даних працівників, службова інформація, інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій. Ця інформація вивчається та аналізується і стовідсотково буде використана в інтересах нашої перемоги", - запевнив він.

Нагадаємо, вчора ми писали, що кіберфахівці ГУР спільно з хакерською групою "ВО Team" атакували єдиного провайдера у місті Снєжинск Челябінської області РФ - компанію "Вега".

За попередніми даними, внаслідок операції було виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Мало того, вся інформація на серверах "Веги" - знищена.

РБК-Україна також повідомляло, що наприкінці липня українська розвідка провела масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові ресурси РФ. Атака тривала протягом тижня. Під удар також потрапляли декілька компаній в Росії, які підтримують війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна Росії проти України
NEWS
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку