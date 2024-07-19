На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба

Контракт с Вооруженными силами Украины можно подписать на срок от одного до пяти лет. Продолжительность зависит от возраста и звания.

Об этом сказано в разъяснении Генштаба ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк ВСУ в Facebook .

Контракт на 1 год могут заключить кандидаты в возрасте от 18 до 25 лет (во время действия военного положения). Это не касается офицерского состава.

Также контракт на 1 год доступен для кандидатов с психологическим или медицинским образованием, которых берут на медицинские или психологические должности.

На 3 года контракт с ВСУ могут подписать солдаты рядового состава.

От 3 до 5 лет контракт предусмотрен для лиц сержантского и старшинского состава.

Контракт на 5 лет доступен для офицерского состава. При этом по специальностях летного состава авиации - возможен контракт на 10 лет.