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На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу

Україна, П'ятниця 19 липня 2024 15:42
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На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу Фото: українці можуть укласти контракт із ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Контракт із Збройними силами України можна підписати на термін від одного до п'яти років. Тривалість залежить від віку та звання.

Про це сказано в роз'ясненні Генштабу ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк ЗСУ у Facebook.

Контракт на 1 рік можуть укласти кандидати віком від 18 до 25 років (під час дії воєнного стану). Це не стосується офіцерського складу.

Також контракт на 1 рік доступний для кандидатів з психологічною чи медичною освітою, яких беруть на медичні чи психологічні посади.

На 3 роки контракт із ЗСУ можуть підписати солдати рядового складу.

Від 3 до 5 років контракт передбачений для осіб сержантського та старшинського складу.

Контракт на 5 років доступний для офіцерського складу. При цьому за спеціальностями льотного складу авіації - можливий контракт на 10 років.

У чому перевага контракту

Варто зауважити, що українці, які підписали контракт із ЗСУ, мають більше соціальних гарантій, аніж ті, кого мобілізували. Також для контрактників передбачена одноразова фінансова допомога.

До слова, юрист Дмитро Франчук розповідав у коментарі РБК-Україна, чи можуть підписати контракт ті українці, яким уже видали повістку .

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