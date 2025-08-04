Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз

Власюк подчеркнул, что у американского лидера есть все инструменты для того, чтобы ввести против России какие-угодно санкции.

"Хорошая новость в том, что, по моей информации, у них уже есть подготовленное решение по санкциям против России. Если хотите "меню", которое они предложат президенту Трампу. Я думаю, что это будет определенный микс и вторичных тарифов, и вторичных санкций", - добавил он.

По словам Власюка, речь о 100% вторичных тарифах, а также санкциях против конкретных компаний и людей.