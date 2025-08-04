Які санкції Трамп може ввести проти РФ після дедлайну: у Зеленського дали прогноз

Власюк підкреслив, що в американського лідера є всі інструменти для того, щоб запровадити проти Росії будь-які санкції.

"Хороша новина в тому, що, за моєю інформацією, у них уже є підготовлене рішення щодо санкцій проти Росії. Якщо хочете "меню", яке вони запропонують президенту Трампу. Я думаю, що це буде певний мікс і вторинних тарифів, і вторинних санкцій", - додав він.

За словами Власюка, йдеться про 100% вторинних тарифів, а також санкції проти конкретних компаній і людей.