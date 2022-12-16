"Укрэнерго" отменило ЧС в энергетике Украины
Фото; "Укрэнерго" отменило ЧС в энергетике Украины (GettyImage)
Сегодня, 16 декабря, украинцев проинформировали о прекращении чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В компании заявили о прекращение действия ЧС в энергосистеме Украины, наступившей сегодня в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.
Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.
Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов 16 декабря были повреждены около 9 объектов генерации.
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