"Укрэнерго" отменило ЧС в энергетике Украины

Сегодня, 16 декабря, украинцев проинформировали о прекращении чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

В компании заявили о прекращение действия ЧС в энергосистеме Украины, наступившей сегодня в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов 16 декабря были повреждены около 9 объектов генерации.

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