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В Киеве и ряде областей продолжаются экстренные отключения света

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Киев, Суббота 17 декабря 2022 10:11
В Киеве и ряде областей продолжаются экстренные отключения света Фото: в Киеве и нескольких областях действуют аварийные отключения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В столице и ряде областей Украины сегодня, 17 декабря, действуют экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, в Киеве со вчерашнего дня продолжаются аварийные ограничения. Экстренные отключения ввели вчера после массовой атаки россиян на энергетику. Также аварийные отключения действуют и в Киевской области.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", - отметили в ДТЭК Киевские Региональные Электросети.

Кроме того, энергетики сообщили, что экстренные отключения продолжаются в Одесской области. Сегодня утром аварийные ограничения были введены в Полтавской и Сумской областях.

Следует отметить, что при экстренных отключениях графики ограничений не работают.

Напомним, вчера россияне ракетами снова атаковали энергосеть, поэтому по всей Украине объявили чрезвычайную ситуацию в энергетической системе и аварийные отключения.

Вечером "Укрэнерго" отменило состояние ЧС, однако в ряде областей продолжили ликвидацию последствий обстрелов.

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