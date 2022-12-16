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Объявлена ЧС. Укрэнерго заявляет о системной аварии из-за ударов

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Украина, Пятница 16 декабря 2022 13:08
Объявлена ЧС. Укрэнерго заявляет о системной аварии из-за ударов Фото: Укрэнерго заявило о системной аварии из-за ударов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 16 декабря, в результате массированного ракетного удара РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины, произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время массированной атаки по Украине в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины. Происходят аварийные отключения света. В частности, РФ выпустила более 40 ракет по Киеву, 37 из них сбили силы ПВО. При этом в столице есть пострадавший.

Напомним, российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела в пятницу, 16 декабря.

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