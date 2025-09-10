Какие устройства Apple так и не показала на презентации: список

Apple провела свою ежегодную презентацию , на которой успела представить немало новых устройств и функций. Тем не менее, часть пользователей ожидала большего.

РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac сообщает о продуктах, которые не были представлены на презентации Apple.

AirPods Pro 3 с инфракрасной камерой

Последние дни активно обсуждались слухи, что Apple готовит две версии AirPods Pro 3: обычную и с инфракрасной камерой. Вчера показали только первую. По данным инсайдеров, "камерная" версия выйдет в 2026 году. Судя по всему, компания решила не мешать продажам стандартных наушников накануне праздничного сезона.

AirTag 2

Ожидалось, что трекер AirTag второго поколения покажут вместе с iPhone. Этого не произошло. Bloomberg еще в июне писала, что гаджет готов к запуску, а анонсировать его могут через пресс-релиз. Либо Apple проведет еще одно мероприятие осенью, как обычно бывает в октябре.

iPad Pro на чипе M5

Накануне инсайдеры активно распространяли слухи, что Apple представит новый iPad Pro с чипом M5 - в честь десятилетия первого iPad Pro. Но планшет так и не показали. Владельцам придется подождать еще несколько недель.

Apple Vision Pro 2

Некоторые ожидали хотя бы намека на второе поколение гарнитуры Vision Pro. Этого также не случилось. Тем не менее, аналитики предсказывают запуск обновленной версии до конца года. По разным данным, она получит чип M4 или M5.

Apple TV 4K с A17 Pro

Следующее поколение Apple TV 4K, по слухам, будет работать на чипе A17 Pro и сможет поддерживать функции Apple Intelligence. Анонс пока не состоялся, но ожидается в ближайшие месяцы.

HomePod mini 2

В открывающем ролике мероприятия показали HomePod, но никаких обновлений не последовало. При этом инсайдеры уверены, что HomePod mini 2 выйдет уже в конце этого года.

Сделка Apple по правам на трансляцию "Формулы-1"

Накануне глава Liberty Media намекнул, что переговоры о правах на трансляцию "Формулы-1" в США близки к завершению. Презентация iPhone могла бы стать хорошей площадкой для объявления сделки, но этого не произошло.

Черный iPhone 17 Pro

Фанаты ждали черную версию iPhone 17 Pro, но Apple ограничилась тремя цветами - серебристым, глубоким синим и "космическим оранжевым". Последний оказался настолько ярким, что даже скептики признали: Apple все же умеет удивлять цветами.