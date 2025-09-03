Инсайдер раскрыл дату выхода iPhone Fold и складного iPad: что готовит Apple

Apple готовится открыть новую главу в истории своих устройств, выпустив складной iPhone в 2026 году , а затем складной iPad в 2028 году .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Первый складной смартфон в линейке iPhone 18

Несколько источников подтвердили, что Apple готовит первый складной iPhone в рамках линейки iPhone 18. Сроки запуска устройства с большим экраном остаются менее определенными.

Изначально ходили слухи, что складной iPad или MacBook появятся раньше, чем складной iPhone, при этом даты запуска назывались в диапазоне 2026-2028 годов.

Что известно о будущем складном iPad

Также источники разнятся: одни называют устройство складным iPad, другие - MacBook, но, по всей видимости, речь идет об одном и том же продукте. Складной iPad может получить экран размером 18-20 дюймов в разложенном виде и более компактные размеры в сложенном состоянии.

По словам Kuo, Apple будет использовать ультратонкое защитное стекло как для складного iPhone, так и для складного iPad - это уже появлялось в предыдущих слухах. Стекло поставит компания Corning, а General Interface Solutions (GIS) займется его резкой, обработкой углов, проверкой, упаковкой и доставкой.

Прогноз продаж складных устройств

Аналитик ожидает, что в 2026 году Apple продаст 8-10 млн складных iPhone, а в 2027 году - до 25 млн устройств. Устройства с большим экраном, по прогнозу, будут продаваться хуже из-за значительно более высокой цены по сравнению со складным iPhone.