ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Инсайдер раскрыл дату выхода iPhone Fold и складного iPad: что готовит Apple

Среда 03 сентября 2025 13:30
UA EN RU
Инсайдер раскрыл дату выхода iPhone Fold и складного iPad: что готовит Apple Выпуск складного iPhone и iPad намечается в ближайшее время (иллюстративное фото: MacRumors)
Автор: Павел Колесник

Apple готовится открыть новую главу в истории своих устройств, выпустив складной iPhone в 2026 году, а затем складной iPad в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Первый складной смартфон в линейке iPhone 18

Несколько источников подтвердили, что Apple готовит первый складной iPhone в рамках линейки iPhone 18. Сроки запуска устройства с большим экраном остаются менее определенными.

Изначально ходили слухи, что складной iPad или MacBook появятся раньше, чем складной iPhone, при этом даты запуска назывались в диапазоне 2026-2028 годов.

Что известно о будущем складном iPad

Также источники разнятся: одни называют устройство складным iPad, другие - MacBook, но, по всей видимости, речь идет об одном и том же продукте. Складной iPad может получить экран размером 18-20 дюймов в разложенном виде и более компактные размеры в сложенном состоянии.

По словам Kuo, Apple будет использовать ультратонкое защитное стекло как для складного iPhone, так и для складного iPad - это уже появлялось в предыдущих слухах. Стекло поставит компания Corning, а General Interface Solutions (GIS) займется его резкой, обработкой углов, проверкой, упаковкой и доставкой.

Прогноз продаж складных устройств

Аналитик ожидает, что в 2026 году Apple продаст 8-10 млн складных iPhone, а в 2027 году - до 25 млн устройств. Устройства с большим экраном, по прогнозу, будут продаваться хуже из-за значительно более высокой цены по сравнению со складным iPhone.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике