Есть всего 10 дней: что обязательно надо сделать после покупки авто по требованиям МВД

После покупки автомобиля новый владелец обязан в течение 10 дней зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД. В противном случае могут возникнуть организационные и юридические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Консультации можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в соцсетях.

В сервисных центрах советуют не откладывать визит и воспользоваться онлайн-сервисом "Е-запись". Он позволяет:

