Есть всего 10 дней: что обязательно надо сделать после покупки авто по требованиям МВД

Пятница 16 января 2026 06:40
Есть всего 10 дней: что обязательно надо сделать после покупки авто по требованиям МВД Фото: Регистрация авто после покупки (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

После покупки автомобиля новый владелец обязан в течение 10 дней зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД. В противном случае могут возникнуть организационные и юридические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Какой срок дается на регистрацию

В МВД напомнили, что требование о 10-дневном сроке предусмотрено Порядком государственной регистрации транспортных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1388.

Своевременная перерегистрация необходима для:

  • корректности данных в государственных реестрах;
  • избежания лишних вопросов с документами;
  • подтверждения законного права собственности на авто.

Как сэкономить время

В сервисных центрах советуют не откладывать визит и воспользоваться онлайн-сервисом "Е-запись". Он позволяет:

  • выбрать удобный сервисный центр МВД;
  • запланировать дату и время;
  • получить услугу без очередей.

Какие документы нужно подготовить

Для регистрации или перерегистрации транспортного средства необходимы:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • выписка о месте регистрации;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
  • документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, дарения, справка-счет и т.д.);
  • свидетельство о регистрации авто (в случае перерегистрации);
  • таможенные документы и экспертное заключение (для ввезенных из-за границы авто);
  • квитанции об уплате обязательных платежей.

Что советуют в МВД

Сервисные центры МВД призывают граждан соблюдать установленные сроки, не откладывать регистрационные действия и пользоваться онлайн-сервисами.

Консультации можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в соцсетях.

Ранее РБК-Украина писало, как украинцам зарегистрировать новый автомобиль в сервисном центре МВД, какие документы для этого нужны и какой размер обязательного пенсионного сбора придется уплатить в зависимости от стоимости авто.

Также мы рассказывали, как с 1 января 2026 года изменился размер пенсионного сбора при первой регистрации легковых авто, от чего зависят ставки, какие суммы действуют в гривнах и кто освобождается от уплаты.

