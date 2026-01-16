Есть всего 10 дней: что обязательно надо сделать после покупки авто по требованиям МВД
После покупки автомобиля новый владелец обязан в течение 10 дней зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД. В противном случае могут возникнуть организационные и юридические проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Какой срок дается на регистрацию
В МВД напомнили, что требование о 10-дневном сроке предусмотрено Порядком государственной регистрации транспортных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1388.
Своевременная перерегистрация необходима для:
- корректности данных в государственных реестрах;
- избежания лишних вопросов с документами;
- подтверждения законного права собственности на авто.
Как сэкономить время
В сервисных центрах советуют не откладывать визит и воспользоваться онлайн-сервисом "Е-запись". Он позволяет:
- выбрать удобный сервисный центр МВД;
- запланировать дату и время;
- получить услугу без очередей.
Какие документы нужно подготовить
Для регистрации или перерегистрации транспортного средства необходимы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- выписка о месте регистрации;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, дарения, справка-счет и т.д.);
- свидетельство о регистрации авто (в случае перерегистрации);
- таможенные документы и экспертное заключение (для ввезенных из-за границы авто);
- квитанции об уплате обязательных платежей.
Что советуют в МВД
Сервисные центры МВД призывают граждан соблюдать установленные сроки, не откладывать регистрационные действия и пользоваться онлайн-сервисами.
Консультации можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в соцсетях.
