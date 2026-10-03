Когда можно бесплатно восстановить права и свидетельство на авто: разъяснение МВД

В сервисных центрах МВД есть несколько услуг, за которые не нужно платить. Речь идет, в частности, об выбраковке автомобиля, назначении или отмене надлежащего пользователя и восстановлении документов для пострадавших от российской агрессии.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Выбраковка автомобиля

Выбраковка - это снятие с государственной регистрации автомобиля, который из-за повреждения или уничтожения больше не пригоден к использованию.

Услуга бесплатная. Оформить ее можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места жительства владельца.

Важно, что после выбраковки восстановить государственную регистрацию автомобиля уже невозможно. Соответственно, пользоваться им на дорогах общего пользования тоже нельзя.

Как бесплатно назначить надлежащего пользователя

Если владелец передает автомобиль другому человеку, он может официально назначить его надлежащим пользователем.

Надлежащий пользователь - это человек, который на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему автомобилем. В частности, если нарушение ПДД зафиксирует камера, штраф получит надлежащий пользователь, находившийся за рулем.

Назначение или отмена надлежащего пользователя является бесплатным. Оформить услугу можно:

в сервисном центре МВД;

через "Кабинет водителя";

через "Дію".

Надлежащего пользователя назначают на определенный владельцем срок. Если потребность в этом исчезает, его можно отменить досрочно - по заявлению владельца автомобиля или самого надлежащего пользователя.

Восстановление водительского удостоверения для пострадавших от российской агрессии

Если человек потерял или имеет уничтоженное водительское удостоверение вследствие российской агрессии, он может восстановить документ бесплатно.

Для этого нужно лично обратиться в сервисный или мобильный сервисный центр МВД. Необходимо предоставить документ от органа досудебного расследования, подтверждающего факт преступления и статус потерпевшего в пределах соответствующего уголовного производства.

Перед визитом необходимо записаться через систему "Е-запись".

Восстановить водительский документ бесплатно можно также онлайн через "Кабинет водителя". Это возможно, если удостоверение отображается в электронном виде с фотографией. К заявлению следует добавить электронную копию документа о признании потерпевшим.

При этом бесплатное восстановление возможно только тогда, когда есть документальное подтверждение, что удостоверение было потеряно или уничтожено именно в результате российской агрессии. В других случаях документ восстанавливается по общим основаниям с соответствующей оплатой.

Свидетельство о регистрации авто можно восстановить бесплатно

Бесплатно восстановить можно и свидетельство о регистрации транспортного средства, если оно потеряно, повреждено или уничтожено в результате российской агрессии. Для этого также необходим соответствующий подтверждающий документ.

Обратиться нужно лично в сервисный или мобильный сервисный центр МВД. Мобильный центр может предоставить такую услугу непосредственно на месте вражеского удара, если он работает там.

В то же время бесплатным является само восстановление свидетельства о регистрации. Если нужно изготовить новый номерной знак, за него придется заплатить отдельно.

Перед обращением в сервисный центр МВД следует проверить условия получения конкретной услуги, перечень необходимых документов и ее стоимость на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.