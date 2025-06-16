Какие духи любит Ксения Мишина: топ-3 фаворита актрисы

Топ-3 любимых парфюма Ксении Мишиной

BeauFort London Lignum Vitae

Этот аромат - настоящий вызов стандартам. Он сочетает сладковатые ноты древесины с металлическим оттенком и кожей, создавая эффект неожиданного тепла после бури.

Это парфюм для тех, кто не боится быть неловким, смелым и незабываемым. В выборе Мишиной этот аромат - воплощение внутренней силы.

BeauFort London Lignum Vitae (фото: facebook.com/beaufortlondon)

Hermès Galop d'Hermès (barenia)

Элегантный, кожаный, благородный. Barenia - это мягкая кожа с намеком на розу и апельсиновый цвет.

Очень интеллигентный и сдержанный аромат, в котором классика Hermès встречается с современной женственностью.

Этот выбор Ксении говорит о ее любви к утонченному минимализму с характером.

Hermès Galop d'Hermès (фото: facebook.com/hashtag/hermes)

Molecule 02 (Escentric Molecules)

Универсальный, "чистый" аромат, адаптирующийся к коже и создающий эффект "вау" без чрезмерного присутствия.

Основа - амброксан, который дает нежное, кремовое тепло. Это аромат, который ощущается, но не навязывает себя.

Выбор, подчеркивающий естественность и притягательную легкость актрисы.

Molecule 02 (фото: lagrande.com.ua/molecule-02)