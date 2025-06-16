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Які парфуми полюбляє Ксенія Мішина: топ-3 фаворити акторки

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина поділилася своїми улюбленими ароматами - трійкою парфумів, без яких не уявляє свого дня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Топ-3 улюблені парфуми Ксенії Мішиної

BeauFort London Lignum Vitae

Цей аромат - справжній виклик стандартам. Він поєднує солодкуваті ноти деревини з металевим відтінком і шкірою, створюючи ефект несподіваного тепла після бурі.

Це парфум для тих, хто не боїться бути незручним, сміливим і незабутнім. У виборі Мішиної цей аромат - втілення внутрішньої сили.

BeauFort London Lignum Vitae (фото: facebook.com/beaufortlondon)

Hermès Galop d’Hermès (barenia)

Елегантний, шкіряний, благородний. Barenia - це м’яка шкіра з натяком на троянду та апельсиновий цвіт.

Дуже інтелігентний і стриманий аромат, у якому класика Hermès зустрічається з сучасною жіночністю.

Цей вибір Ксенії говорить про її любов до витонченого мінімалізму з характером.

Hermès Galop d’Hermès (фото: facebook.com/hashtag/hermes)

Molecule 02 (Escentric Molecules)

Універсальний, "чистий" аромат, що адаптується до шкіри та створює ефект "вау" без надмірної присутності.

Основа - амброксан, який дає ніжне, кремове тепло. Це аромат, який відчувається, але не нав’язує себе.

Вибір, що підкреслює природність і привабливу легкість акторки.

Molecule 02 (фото: lagrande.com.ua/molecule-02)

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