Які парфуми полюбляє Ксенія Мішина: топ-3 фаворити акторки

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина поділилася своїми улюбленими ароматами - трійкою парфумів, без яких не уявляє свого дня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
BeauFort London Lignum Vitae
Цей аромат - справжній виклик стандартам. Він поєднує солодкуваті ноти деревини з металевим відтінком і шкірою, створюючи ефект несподіваного тепла після бурі.
Це парфум для тих, хто не боїться бути незручним, сміливим і незабутнім. У виборі Мішиної цей аромат - втілення внутрішньої сили.
Hermès Galop d’Hermès (barenia)
Елегантний, шкіряний, благородний. Barenia - це м’яка шкіра з натяком на троянду та апельсиновий цвіт.
Дуже інтелігентний і стриманий аромат, у якому класика Hermès зустрічається з сучасною жіночністю.
Цей вибір Ксенії говорить про її любов до витонченого мінімалізму з характером.
Molecule 02 (Escentric Molecules)
Універсальний, "чистий" аромат, що адаптується до шкіри та створює ефект "вау" без надмірної присутності.
Основа - амброксан, який дає ніжне, кремове тепло. Це аромат, який відчувається, але не нав’язує себе.
Вибір, що підкреслює природність і привабливу легкість акторки.
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