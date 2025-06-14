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5 непревзойденных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту

Суббота 14 июня 2025 10:38
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5 непревзойденных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту Какие лучшие ароматы для женщин 40+ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Найдите свой идеальный аромат, который подчеркнет вашу зрелую красоту и неповторимый стиль после 40 лет. Откройте для себя подборку роскошных парфюмов, которые станут вашей визитной карточкой, придадут уверенности и оставят незабываемый шлейф элегантности.

РБК-Украина предлагает вам 5 лучших ароматов для женщин после 40 лет, которые раскроют вашу красоту.

Chanel Coco Mademoiselle

Этот аромат уже стал классикой, и не зря. Он идеально подходит для женщины 40+, поскольку сочетает в себе свежесть и элегантность. Композиция открывается яркими цитрусовыми нотами апельсина, которые переходят в сердце из розы и жасмина, а база из пачули, ветивера и мускуса придает аромату глубину, чувственность и непревзойденную стойкость.

Coco Mademoiselle - это аромат успешной, современной женщины, которая излучает уверенность, но при этом сохраняет свою женственность и легкость. Он универсален: подойдет как для офисной среды, так и для вечернего выхода.

5 непревзойденных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту

Baccarat Rouge 540

Это аромат, который стал настоящим символом статуса. Он открывается уникальным сочетанием шафрана и жасмина. В сердце парфюма раскрываются амбра и древесина, создавая теплую, глубокую композицию. Это выбор женщин, которые хотят выделяться даже в толпе.

5 непревзойденных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту

Tom Ford Black Orchid

Этот парфюм создан для того, чтобы соблазнять. Женщинам после 40 лет он придется по душе. Насыщенная композиция начинается с трюфеля, черного перца и иланг-иланга. В сердце аромата - редкая черная орхидея, а база очаровывает шоколадом, ванилью и пачули. Это идеальный выбор для вечерних выходов и романтических свиданий.

5 непревзойденных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту

For Her Eau de Toilette - Narciso Rodriguez

Парфюм, который понравится почти всем! Парфюмерную композицию составили из цветочно-амбрового букета и редких мускусных ноток, приправив древесным привкусом. В ней гармонично сочетаются противоречивые оттенки: от всеобъемлющей страсти до чувственной нежности.
Аромат поместили в необычайно простой флакон, выполненный в черном цвете. При этом упаковка представлена в розовых тонах.

5 непревзойденных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту

Shalimar Guerlain

Легендарный аромат от Дома Guerlain, парфюмированная вода Shalimar окутывает непревзойденным шлейфом соблазнительной чувственности в культовом флаконе, который стал символом великой любовной истории. Этот самый известный восточный аромат в мире парфюмерии воплощает женственность с ноткой соблазна.

Начиная с 2020-х годов, восточные ароматы стали известны как амбровые. Shalimar, названный в честь "храма любви" на санскрите, был вдохновлен страстной историей любви между падишахом Шах-Джаханом и его женой Мумтаз-Махал, символизируя обещание вечной любви.

5 непревзойденных духов для женщин 40+: ароматы, которые раскроют красоту

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В материале использованы источники - Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.

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