Оружие от НАТО, Patriot и дедлайн для Путина: главные заявления Трампа и Рютте по Украине

Дональд Трамп анонсировал "лучшее" оружие для Украины, в частности дополнительные системы Patriot, а также пригрозил РФ 100% пошлинами, если та не согласится на мир. Эти заявления прозвучали сегодня на совместной пресс-конференции президента США с генсеком НАТО Марком Рютте.

Главное с брифинга Трампа и Рютте – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Какое оружие получит Украина от США и НАТО и кто его будет оплачивать?

Что известно о передаче дополнительных ПВО Patriot?

Какие санкции США готовы ввести против России и при каких условиях?

Что заявил Трамп о Путине?

Договоренность по оружию для Украины

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля подтвердил достижение договоренности по поставкам Украине вооружения.

По его словам, США производят "лучшее военное оборудование в мире", и это оружие "на миллиарды долларов" будет доступно Украине. Трамп подчеркнул, что новое вооружение будет изготовлено для стран НАТО, которые в свою очередь будут его оплачивать и передавать Украине.

"Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны это знают, и сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они (НАТО, – ред.) будут за него платить", – заявил Дональд Трамп.

Марк Рютте со своей стороны подтвердил, что Украина получит "огромное количество военной техники", которая будет включать средства противовоздушной обороны, ракеты и боеприпасы.

Генсек НАТО отметил, что находится на связи с рядом стран, которые намерены присоединиться к этому соглашению, включая Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Великобританию, Нидерланды и Канаду. Североатлантический альянс намерен использовать свои механизмы для точного определения потребностей Украины в вооружениях, добавил Рютте.

Поставки систем ПВО Patriot

Одним из ключевых аспектов объявленной помощи является разрешение США на отправку систем противовоздушной обороны Patriot Украине.

Дональд Трамп отметил, что США готовы позволить странам-членам НАТО, у которых есть эти комплексы, передать их Украине из своих запасов, а получить новые системы от США.

"У нас есть одна страна, у которой 17 систем Patriot готовится к отправке, большое количество из этих 17 отправится на поле боя. Это можно быстро сделать", – сказал Трамп, подчеркивая скорость возможной передачи.

Он отметил, что некоторые европейские страны-члены НАТО могут покупать оружие у США для собственных нужд, а из своих запасов передавать его Украине. Среди стран, которые могут воспользоваться этой схемой, глава Белого дома упомянул Германию.

Угрозы пошлин против РФ и дедлайн мирного соглашения

Дональд Трамп выразил "большое недовольство" действиями России и заявил о намерении ввести "очень жесткие пошлины", но при этом дал агрессору дедлайн.

Он подчеркнул, что Украина демонстрирует желание к прекращению конфликта, в то время как со стороны России слышны только "разговоры".

"Я разочарован президентом Путиным, потому что думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, кажется, до него не дошли. Поэтому исходя из этого мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашения в течение 50 дней. Это очень просто. И они будут на уровне 100%. И так оно и есть", – заявил Дональд Трамп.

Он также добавил, что США "потратили примерно 350 миллиардов долларов на войну с Россией и Украиной", и стремятся к ее окончанию. Трамп подчеркнул, что не считает эту войну своей, отметив: "Это была не моя война, это была война Байдена. Я пытаюсь вытащить вас из нее".

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя дедлайн Трампа для России, отметил, что на месте Владимира Путина он бы серьезнее отнесся к мирным переговорам с Украиной.

"Будь я Владимиром Путиным сегодня, и вы говорили о том, что вы планируете сделать за 50 дней, я бы пересмотрел, не стоит ли мне серьезнее относиться к переговорам относительно Украины", – сказал генсек НАТО.

Изменение риторики по отношению к Путину

Во время пресс-конференции Дональд Трамп высказал мнение, что "разговоры" с главой Кремля не останавливают ракетные обстрелы, которые приводят к человеческим жертвам. В то же время он заявил, что "не хочет называть Путина убийцей", но считает его "жестким парнем".

Отвечая на вопрос о том, как он остановит Владимира Путина, президент США отметил, что он много говорит с российским лидером, но эти разговоры часто не приносят результата. Он описал ситуацию, когда после "прекрасного разговора" с Путиным, ракеты снова полетели на Киев.

"Я говорю с ним. Я с ним много говорю, чтобы это прекратить, и я кладу трубку, говорю, что это был отличный разговор, а потом снова летят ракеты на Киев. И разговор теряет содержание", – рассказал Трамп.

Лидер США считает, что Путин обманул предыдущих американских президентов, Джорджа Буша и Барака Обаму, но "не обманет его".

По мнению Трампа, Россия – "потенциально большая страна", но Путин тратит очень много людей и денег впустую, и "проигрывает войну".

"Он знает, на что идет. Он знает, что такое справедливое соглашение, если вообще можно говорить о справедливости в такой ситуации. Здесь нет победителей. Это проигрыш. Он проигрывает", – добавил американский лидер.

Следует отметить, что в последнее время риторика Дональда Трампа по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину изменилась.

На фоне масштабных обстрелов Украины президент США заявил, что Путин "втирает ему полную чушь", и добавил, что "очень серьезно рассматривает" санкционный законопроект о введении импортных пошлин для стран, закупающих российские нефть, бензин или нефтехимию.

Глава Белого дома также пообещал Путину "сюрприз" и анонсировал важное заявление по Украине в понедельник, 14 июля.

При подготовке использовались: заявления по пресс-конференции президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, публикации Axios и Reuters.