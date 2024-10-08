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Какие города на Донбассе могут стать целями для России после Угледара: ответ эксперта

Вторник 08 октября 2024 12:16
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Какие города на Донбассе могут стать целями для России после Угледара: ответ эксперта Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

После захвата Угледара, российские оккупанты также могут попытаться захватить Курахово и Великую Новоселку.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в материале РБК-Украина "Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой".

По словам Мусиенко, главной целью врага на направлении после оккупации Угледара, является Курахово. Россияне могут попытаться подойти к нему и попытаться взять в полуокружение.

В частности он напомнил, что меньше года назад, когда россияне наступали после захвата Марьинки, могло создаться впечатление о продвижении на Курахово без угрозы для Угледара.

"Но они не пропустили Угледар. Поэтому, думаю, если и будут наступать на Великую Новоселку, то чтобы оттянуть наши силы. Но сконцентрируются на охватывающей операции в районе Курахово", - добавил он.

Выход ВСУ из Угледара

Силы обороны Украины официально подтвердили, что покинули Угледар 2 октября. Известно, что враг делал все возможное для захвата города, в результате чего украинские подразделения испытали значительное истощение из-за фланговых атак.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение как взвешенный шаг, направленный на сохранение жизни военных.

Пресофицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Арсений Прилипко рассказал о деталях выхода Сил обороны из Угледара. Он отметил, что эвакуация раненых была непростой, но ее реализация позволила снизить потери, насколько это было возможным.

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Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой