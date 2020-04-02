У КМДА повідомили, як контролюватимуть людей на самоізоляції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У базі даних Центру контролю за дотриманням самоізоляції є близько 37 тис. осіб

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, як контролюватимуть людей на самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами радника київського міського голови та секретара штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Бондаренко, у Києві функціонує Моніторинговий центр контролю за дотриманням самоізоляції хворими в легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими, а також правил обсервації людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19.

"Контроль за дотриманням режиму самоізоляції буде здійснюватися кількома шляхами.Перший шлях - телефонний контакт. Але людина має розуміти, що окрім телефонного дзвінка, до неї можуть приїхати додому та перевірити, наскільки вона дотримується режиму самоізоляції. До людини можуть приїхати як представники Нацполіції, так і представники, наприклад, житлово-експлуатаційних організацій, або лікарі первинної ланки", - розповів Бондаренко.

Також він повідомив, що у базі даних Центру, станом на 2 квітня, є близько 37 тис. осіб (це люди, які перетнули кордон, починаючи з 11 березня; особи, які захворіли на COVID-19 та ті, з ким контактували хворі).

"Телефоном спочатку виявляються контактери осіб, які мають коронавірусну хворобу. Цих контактерів попереджають про необхідність самоізоляції. Щодо інших осіб, окрім попередження про необхідність самоізоляції, також визначається, наскільки їм потрібна чи не потрібна допомога", - роз’яснив Бондаренко.

Крім того, за порушення режиму самоізоляції на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів.

Раніше повідомлялося, що за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, МВС відкрило 35 кримінальних проваджень за порушення карантину. Також слідчі Нацполіції склали 3421 адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.