Порушення режиму самоізоляції: оштрафовані 130 прибулих з-за кордону

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція буде вибірково контролювати, чи дотримуються особи, що повернулися, режиму самоізоляції

За порушення режиму самоізоляції через коронавірус на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.

Як він зазначив, поліція буде вибірково контролювати, чи дотримуються особи, що повернулися, режиму самоізоляції, оскільки тотальний контроль неможливий.

"Будемо дзвонити їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджати з перевірками. Якщо людину не застанемо, складемо адміністративний протокол, а він потім заплатить штраф 17 тисяч гривень", - уточнив він.

Нагадаємо, київська поліція склала більше 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації. За порушення карантину в Києві вже оштрафовані п'ять людей на 17 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

Зокрема, у Сумах чоловіка суд оштрафував на 17 тисяч гривень за те, що він знаходився в магазині без маски.