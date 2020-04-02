МВС відкрило 35 кримінальних проваджень за порушення карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також слідчі склали майже 3,5 тисячі адмінпротоколів

Міністерство внутрішніх справ України відкрило 35 кримінальних проваджень за порушення карантину через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Також слідчі Національної поліції склали 3421 адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Для забезпечення карантинного режиму і охорони публічної безпеки на службі перебуває понад 21 500 правоохоронців. З них 15 200 поліцейських (887 залучено на охорону медичних закладів по лікуванню і обсервації громадян і на мобільних постах контролю), 3400 військовослужбовців Національної гвардії, 166 бійців ДСНС і майже 2700 перемінного складу вищих навчальних закладів МВС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, київська поліція склала понад 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації. За порушення карантину в Києві вже оштрафовані п'ять людей на 17 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

Крім того, за порушення режиму самоізоляції на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів.