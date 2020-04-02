В КГГА сообщили, как будут контролировать людей на самоизоляции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В базе данных Центра контроля за соблюдением самоизоляции есть около 37 тыс. человек

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, как будут контролировать людей на самоизоляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам советника киевского городского головы и секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко, в Киеве функционирует Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, что лечатся дома и контактерами с больными, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.

"Контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими путями.Первый путь - телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он придерживается режима самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Нацполиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций, или врачи первичного звена", - рассказал Бондаренко.

Также он сообщил, что в базе данных Центра, по состоянию на 2 апреля, около 37 тыс. человек (это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта; лица, которые заболели COVID-19 и те, с кем контактировали больные).

"С помощью телефона сначала выявляются контактеры лиц, которые имеют коронавирусную болезнь. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", - разъяснил Бондаренко.

Кроме того, за нарушение режима самоизоляции на сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней.

Ранее сообщалось, что за первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

Напомним, МВД открыло 35 уголовных производств из-за нарушения карантина. Также следователи Нацполиции составили 3421 административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.