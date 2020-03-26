У Тернопільській області підозрюють коронавірус у ще 14 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на сьогодні, у Тернопільській області 15 випадків зараження коронавірусом

У Тернопільській області зареєстровано 14 нових підозр на зараження коронавірусом. Про це повідомляє державне управління "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".

Разом з тим, повідомляється, що всього було отримано 67 підозр на коронавірус, з них 15 випадків було підтверджено, 12 - ще лишаються під підозрою і 40 - спростовані.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

Також РБК-Україна писало, що у Сумській області померла жінка, у якої два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. МОЗ підтвердив.