В Україні заразився коронавірусом військовий пенсіонер

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зараженому військовослужбовцю 70 років

В Україні заразився коронавірусом військовий, якому 70 років. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, більше тижня тому військово пенсіонера госпіталізували з підозрою на коронавірус.

"Захворіли: 1 жінка 35-ти років, і п’ятеро чоловiків - віком від 28-ми до 70 років. Четверо пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні. Один -70-річний військовослужбовець - до військового госпіталю", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві кількість заражених новим коронавірусом зросла до 40 осіб.

Раніше голова українського МОЗ заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

Зазначимо, у Сумській області померла жінка, у якої два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат.

Також у жительки Конотопського району два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат.