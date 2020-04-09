Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Через карантин технічна підготовка мереж буде проходити без відключення води

Жителям столиці на час карантину в Києві не будуть відключати гарячу воду. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, комунальним службам доручили після закінчення опалювального сезону призупинити гідравлічні випробування, які можуть призвести до обмеження подачі гарячої води.

"На період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитися тільки на об'єктах, де не потрібно відключати воду споживачам", - додав Кличко.

Він також закликав звертатися на лінію 15-51, якщо в будинку відсутня гаряча вода.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві почнуть планово відключати гарячу воду з четверга, 9 квітня. При цьому місцева влада спробує скоротити час, протягом якого вода не буде надходити споживачам.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ. У рахунках за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок з внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води. При цьому вартість обслуговування лічильників виключили з основного тарифу.