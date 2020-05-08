У Києві з 12 травня почнуть відключати гарячу воду

Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

Гідравлічні випробування у столиці триватимуть близько двох тижнів

У Києві з 12 травня стартують гідравлічні випробування тепломереж, киян попередили про припинення гарячого водопостачання на час випробувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА пояснили, що перевірку тепломереж проводитимуть у всіх районах столиці у рамках підготовки до опалювального сезону. Гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час відповідні теплові пункти відключатимуть, а подача гарячої води тимчасово припинятиметься.

"Ми розуміємо, що відсутність гарячої води - це дискомфорт і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитись до цього кроку. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" та його працівники максимально якісно та оперативно виконуватимуть ці роботи", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Раніше мер столиці Віталій Кличко запевнив, що під час карантину гарячу воду у квартирах киян не відключатимуть.

У Києві вже ухвалили низку рішень щодо пом'якшення карантину. Були відкриті 10 ринків, почали працювати кав'ярні. Також в столиці дозволили продавати на винос їжу швидкого приготування в МАФах.

З 12 травня у столиці планується черговий етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, планується відкрити у місті непродовольчі магазини загальною площею до 300 метрів, перукарні та салони краси.