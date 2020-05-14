В Києві відключили гарячу воду у 2,6 тис. будинків на два тижні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі гарячу воду відключили у житлових масивах Троєщина, Лісовий та Оболонь

В Києві у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж відключили гарячу воду у 2,6 тисячі будинків. Про це РБК-Україна повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У КМДА зазначили, що наразі гарячу воду відключили у житлових масивах Троєщина, Лісовий та Оболонь, при цьому уточнивши, що гарячу воду відключили на 14 днів.

"На сьогодні здійснюються гідравлічні випробування на станції теплопостачання №2, ТЕЦ-6 (житлові масиви: Троєщина, Лісовий, Оболонь), на районних котельнях: "Воскресенка", "Пар", "Відрадний", "Мінська", "Виноградар", а також на ряді квартальних котелень", - повідомили у столичній адміністрації.

При цьому, від гарячого водопостачання відключено 20% від загальної кількості житлових будинків столиці.

"Загалом наразі від послуги гарячого водопостачання відключено 2,6 тисячі житлових будинків. Це лише 20% від загальної кількості житлових будинків Києва", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці з 12 травня стартують гідравлічні випробування тепломереж, киян попередили про припинення гарячого водопостачання на час випробувань.

Однак раніше мер столиці Віталій Кличко запевнив, що під час карантину гарячу воду у квартирах киян не відключатимуть.

Автор: Анастасия Светлевская