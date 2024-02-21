Управляет компьютером силой мысли: компания Neuralink расказала об успехах первого пациента

Основатель компании Neuralink Илон Маск рассказал об успехах первого пациента. Он способен управлять компьютерной мышью с помощью своих мыслей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может двигать мышью по экрану, просто думая ", - сказал Маск на мероприятии Spaces на платформе социальных сетей X.

Теперь компания планирует добиться от пациента как можно большего количества нажатий кнопок мыши.

Компания Neuralink

В начале декабря стартап Илона Маска анонсировал первое вживление чипа в мозг человека.

26 декабря компания получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях.

Ранее мы писали, что компания впервые вживила чип в мозг человека. С помощью такого чипа, по словам Маска, компьютеры и смартфоны можно будет использовать без помощи рук.