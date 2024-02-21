ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Керує комп'ютером силою думки: компанія Neuralink розповіла про успіхи першого пацієнта

Вашингтон, Середа 21 лютого 2024 04:41
UA EN RU
Керує комп'ютером силою думки: компанія Neuralink розповіла про успіхи першого пацієнта Фото: засновник компанії Neuralink Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Засновник компанії Neuralink Ілон Маск розповів про успіхи першого пацієнта. Він здатний керувати комп'ютерною мишею за допомогою своїх думок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Прогрес гарний, і пацієнт, схоже, повністю одужав, без будь-яких побічних ефектів, про які нам відомо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи", - сказав Маск на заході Spaces на платформі соціальних мереж X.

Тепер компанія планує домогтися від пацієнта якнайбільшої кількості натискань кнопок миші.

Компанія Neuralink

На початку грудня стартап Ілона Маска анонсував перше імплантацію чіпа в мозок людини.

26 грудня компанія отримала дозвіл на тестування нейрочіпів на людях.

Раніше ми писали, що компанія вперше вживила чіп у мозок людини. За допомогою такого чіпа, за словами Маска, комп'ютери та смартфони можна використовувати без допомоги рук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск
NEWS
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба
DAILY
Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях