Управляемые "Шахеды" уже достигают Киева благодаря новой технологии связи, - Флеш

Расширение зоны применения БПЛА

По словам Флеша, пролеты беспилотников с такими технологиями фиксируются все дальше вглубь украинской территории.

На данный момент управляемые "Шахеды" могут действовать с севера до Киева, с востока — до Полтавы, а с юга охватывают Днепр, Кривой Рог, Одессу и Николаев.

Как работает технология

МЕШ-система формирует цепочку беспилотников с радиомодемами, через которые передается сигнал.

На территории противника размещаются специальные антенны дальней связи, установленные на возвышенностях и мачтах.

Дальность связи с дроном может достигать 220 километров, однако для этого аппарат должен находиться на значительной высоте.

Принцип передачи сигнала

В одном из случаев отмечалось, что два реактивных дрона находились в районе цели, а еще два — на расстоянии нескольких километров.

Те аппараты, которые обеспечивали связь, поднимались на высоту около 2200 метров, передавая сигнал на другие дроны, выполнявшие атаку на низкой высоте.

Такая схема может включать несколько звеньев, однако обычно используется не более двух-трех ретрансляций, поскольку с увеличением цепочки снижается скорость передачи данных и возрастает задержка.

Особенности применения

Перед нанесением удара беспилотники стараются держаться ближе друг к другу, формируя более устойчивый радиосигнал, который сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Ограничения РЭБ

Отмечается, что стандартные системы РЭБ, направленные на подавление спутниковой навигации, не дают результата, если оператор управляет дроном вручную, ориентируясь по приборам.