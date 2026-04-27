Дрон за 300 долларов: СМИ узнали, как российская "Молния-2" создает вызовы для Украины

Россия активнее использует дешевые дроны "Молния-2", которые благодаря простой конструкции и массовости создают новые вызовы для украинской обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

По данным издания, беспилотники и средства борьбы с ними стали ключевым элементом боевых действий между Россией и Украиной. Из-за ограничений в использовании артиллерии Россия все больше полагается именно на дроны, которые могут выполнять как ударные, так и разведывательные функции.

Одним из таких решений является "Молния-2" - недорогой беспилотник с фиксированным крылом, разработанный для массового производства. Его стоимость, по оценкам, составляет около 300 долларов, что позволяет применять его в большом количестве.

Технические характеристики дрона

Дрон имеет размах крыльев около 1,5 метра и может нести до 5 кг полезной нагрузки. Он оснащен электродвигателем, развивает скорость до 120 км/ч, может находиться в воздухе около 40 минут и преодолевать расстояние до 40-60 км в зависимости от конфигурации.

Ранние версии использовали один двигатель и FPV-камеры для наведения, тогда как более новые модификации получили два двигателя, обновленный фюзеляж и усовершенствованную авионику, что повышает эффективность и гибкость применения.

Конструкция "Молнии-2" предусматривает децентрализованную сборку. В разобранном виде дрон транспортируется в рюкзаках, после чего небольшая команда собирает его непосредственно вблизи линии фронта и запускает с помощью пневматической катапульты.

БПЛА имеет несколько вариантов применения. Ударные модификации могут нести различные типы боеприпасов, включая кумулятивные заряды и зажигательные элементы. Разведывательные версии оснащены оптическими датчиками для наблюдения и идентификации целей. Также существуют конфигурации, которые могут переносить другие дроны, увеличивая их дальность.

Почему он опасен

Важной особенностью "Молнии-2" является ее способность затруднять работу украинских систем радиоэлектронной борьбы. В частности, дроны могут работать на разных частотах, что уменьшает эффективность глушения сигнала.

Поскольку украинские системы РЭБ должны охватывать более широкий спектр частот, это приводит к распределению мощности и снижению эффективности воздействия на каждом отдельном диапазоне. Для поддержания эффективного подавления необходимы значительно большие ресурсы и координация.

Кроме того, некоторые модификации могут использовать альтернативные способы передачи сигнала, что также затрудняет их нейтрализацию.

Как дроны обходят защиту

В противодействии таким дронам Украина применяет многоуровневую систему обороны, которая сочетает средства радиоэлектронной борьбы и кинетические системы поражения. В частности, используются зенитные комплексы, переносные ракеты, крупнокалиберное оружие, а также дроны-перехватчики.

В то же время "Молния-2" отличается от типичных FPV-дронов. Она имеет большую скорость и может действовать на низких высотах, что снижает эффективность стрелкового оружия и ограничивает возможности перехвата.

Дальность полета позволяет запускать такие дроны из глубины территории, что расширяет зону их применения и создает дополнительные риски для объектов, не имеющих плотного прикрытия ПВО.

По данным источников, операторы также используют простые, но эффективные тактические приемы: меняют маршруты, избегают прогнозируемых траекторий, корректируют высоту полета и применяют маневры на финальном участке для усложнения перехвата.

Кроме того, используется камуфляж, который снижает заметность дронов как с воздуха, так и с земли.

В то же время Украина вынуждена адаптировать как средства радиоэлектронной борьбы, так и кинетические системы, в частности путем развития дронов-перехватчиков и совершенствования тактики их применения.