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Руководство РФ демонстрирует страх и неуверенность, - премьер-министр Норвегии

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Вторник 25 октября 2022 16:43
Руководство РФ демонстрирует страх и неуверенность, - премьер-министр Норвегии Фото: Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодняшняя Россия имеет ярко выраженные тоталитарные черты и тем, кто принимает решения, свойственные страх и неуверенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, которое приводит телеканал NRK.

По словам премьера, сообщения российского руководства указывают, что Россия движется к долгосрочному разрыву с Западом.

"Сегодняшняя Россия имеет ярко выраженные тоталитарные черты. Мы видели много таких режимов на протяжении всей истории. У них крепкий фасад. Но за фасадом тем, кто принимает решения, свойственны страх и неуверенность, которые часто компенсируются исправлением и жестокостью", - пояснил Йонас Гар Стере.

В своем заявлении Стере указал, что вместо того, чтобы искать мир и компромисс, Россия обострила войну в соседней стране.

"Мобилизация носит на себе печать хаоса и случайности. Мобилизированные солдаты плохо обучены. Они недостаточно оборудованы. И они кажутся немотивированными, сказал он. Мобилизация показывает готовность режима продолжать войну. И готовность пожертвовать жизнью тысяч своих граждан", - добавил премьер.

Напомним, что Норвегия закупит артиллерийские боеприпасы для Украины.

Еще в начале сентября стало известно , что Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, а также пусковые установки и блоки наведения для них.

Также мы писали, что правительство Норвегии предлагает выделить более 200 млн. долларов (2 млрд. норвежских крон) на обеспечение Украины газом .

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