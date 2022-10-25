Руководство РФ демонстрирует страх и неуверенность, - премьер-министр Норвегии

Сегодняшняя Россия имеет ярко выраженные тоталитарные черты и тем, кто принимает решения, свойственные страх и неуверенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, которое приводит телеканал NRK.

По словам премьера, сообщения российского руководства указывают, что Россия движется к долгосрочному разрыву с Западом.

"Сегодняшняя Россия имеет ярко выраженные тоталитарные черты. Мы видели много таких режимов на протяжении всей истории. У них крепкий фасад. Но за фасадом тем, кто принимает решения, свойственны страх и неуверенность, которые часто компенсируются исправлением и жестокостью", - пояснил Йонас Гар Стере.

В своем заявлении Стере указал, что вместо того, чтобы искать мир и компромисс, Россия обострила войну в соседней стране.

"Мобилизация носит на себе печать хаоса и случайности. Мобилизированные солдаты плохо обучены. Они недостаточно оборудованы. И они кажутся немотивированными, сказал он. Мобилизация показывает готовность режима продолжать войну. И готовность пожертвовать жизнью тысяч своих граждан", - добавил премьер.