Керівництво РФ демонструє страх і невпевненість, - прем’єр-міністр Норвегії

Сьогоднішня Росія має яскраво виражені тоталітарні риси та тим, хто ухвалює там рішення, властиві страх і невпевненість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, яку приводить телеканал NRK.

За словами прем'єра, повідомлення російського керівництва вказують на те, що Росія рухається до довгострокового розриву із Заходом.

"Сьогоднішня Росія має яскраво виражені тоталітарні риси. Ми бачили багато таких режимів упродовж усієї історії. Вони мають міцний фасад. Але за фасадом тим, хто ухвалює рішення, властиві страх і невпевненість, які часто компенсуються виправленням та жорстокістю", - пояснив Йонас Гар Стьоре.

У своїй заяві Стьоре вказав, що замість того, щоб шукати миру та компромісу, Росія загострила війну у сусідній країні.

"Мобілізація носить на собі печатку хаосу та випадковості. Мобілізовані солдати погано навчені. Вони недостатньо обладнані. І вони здаються невмотивованими, сказав він. Мобілізація показує готовність режиму продовжувати війну. І готовність пожертвувати життям тисяч своїх громадян", - додав прем'єр.