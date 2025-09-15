На взятке погорел начальник ТЦК из Прикарпатья, который является депутатом: ему грозит до 10 лет
На Прикарпатье сотрудники СБУ и полиции разоблачили чиновника военкомата, который за деньги помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ в Ивано-Франковской области и пресс-службу полиции.
Речь идет о начальнике одного из подразделений ТЦК, который также является депутатом Надворнянского городского совета.
Детали дела
По данным СБУ, чиновник помогал изготавливать фиктивные документы, которые позволяли уклоняться от призыва и сниматься с розыска из-за неявки в ТЦК.
Правоохранители задержали фигуранта и задокументировали факт получения первой части взятки в размере 1000 долларов США от мужчины, который находился в розыске из-за отсутствия актуальных военно-учетных документов.
За полученные деньги чиновник обещал:
- организовать прохождение военно-врачебной комиссии;
- изготовить военно-учетный документ;
- предоставить справку о временном освобождении от мобилизации на основании инвалидности III группы.
Каждый этап "услуг" оплачивался отдельно.
Во время обысков по месту жительства фигуранта и его вероятных сообщников правоохранители изъяли наличные, полученные в качестве взятки, и чистые бланки с печатями районного ТЦК.
Кроме того, в служебном помещении Надворнянского районного ТЦК и СП изъяты документы о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации.
Что грозит
Депутату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Как добавили в полиции, чиновнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: на взятке погорел начальник ТЦК из Прикарпатья, который является депутатом (if.npu.gov.ua)
Другие задержания
Ранее в Днепре задержали чиновника ТЦК по подозрению в получении взятки от военнообязанного
Также правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали.
А в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".