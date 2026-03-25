Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Кэллог: Зеленский во многом похож на Трампа

17:41 25.03.2026 Ср
2 мин
Спецпосланник США в Украине назвал Зеленского "крутым мужиком"
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник США в Украине Кит Келлог (president.gov.ua)

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог сравнил президента Украины Зеленского с президентом США Трампом - оба, по его словам, жесткие и прямые.

Что сказал Келлог о Зеленском

"Зеленский - крутой мужик. Он во многом похож на президента Трампа. Он очень прямой, очень жесткий - не по телосложению, а по тому, кем он является, как он действует и как он говорит", - заявил Кэллог.

Дипломат также рассказал, что лично бывал в Украине, выезжал на линию фронта и знает ситуацию изнутри.

Келлог четко назвал Путина агрессором. По его словам, США должны усилить давление на Россию, чтобы приблизить окончание войны.

Он также подчеркнул: война в Украине - это не бизнес-соглашение и не коммерческая договоренность.

"То, что они сделали за последние четыре с лишним года, впечатляет", - сказал Келлог об украинцах.

По его словам, он уважает Украину и то, как страна сопротивляется.

Напомним, ранее Келлог раскритиковал США из-за позиции по Украине в ООН. В Генассамблее ООН во время голосования за резолюцию в поддержку длительного мира в Украине США воздержались. Это вызвало возмущение Келлога.

Для завершения войны в Украине, по его словам, надо решить два ключевых вопроса. Он сравнил этот путь с последними 10 метрами для военных.

