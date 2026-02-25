США не поддержали резолюцию ООН о мире в Украине: что произошло

Соединенные Штаты воздержались во время голосования в Генассамблее ООН за резолюцию в поддержку прочного мира в Украине. Это вызвало критику со стороны бывшего спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как голосовали в ООН

Генеральная Ассамблея ООН рассматривала резолюцию, которая:

призывала к немедленному прекращению огня;

подтверждала суверенитет и территориальную целостность Украины;

подчеркивала важность Устава ООН в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Документ поддержали 107 стран. Против проголосовали 12 государств, включая Россию, еще 51 страна воздержалась - среди них США.

Келлог раскритиковал решение США

Бывший специальный посланник президента США в Украине и России Кит Келлог резко отреагировал на позицию Вашингтона.

"ООН голосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловая сделка - это война", - написал он.

Позиция США в ООН

Заместитель посла США при ООН Тэмми Брюс объяснила, что Вашингтон продолжает работать над прекращением войны, но имеет оговорки к формулировкам документа.

По ее словам, текст резолюции мог отвлечь внимание от текущих дипломатических переговоров вместо того, чтобы способствовать поиску мирного решения.

Стоит заметить, что голосование состоялось на фоне активных международных дискуссий о возможных дипломатических путях завершения войны и попыток согласовать подходы к будущим переговорам.