Главная » Новости » Война в Украине

Келлог назвал два ключевых вопроса, которые нужно решить для завершения войны в Украине

Воскресенье 07 декабря 2025 09:49
Келлог назвал два ключевых вопроса, которые нужно решить для завершения войны в Украине Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры по завершению войны России против Украины якобы уже выходят на финишную прямую. Но ключевыми остаются вопросы контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

"Если вы военный, то знаете, что последние "10 метров" самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта", - сказал Келлог.

Он считает, что если вопросы контроля над Донбассом и ЗАЭС решатся, то и остальное "станет на свои места".

Спецпредставитель президента США также отметил, что урегулирование этой "беспрецедентной войны" дается с трудом.

Он напомнил, что Россия вышла из Афганистана после потери 18 тысяч военных, США оставили Вьетнам после потери 58 тысяч бойцов.

"Украина и Россия вместе потеряли более 2 миллионов солдат. Подумайте об этом, это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту",- подчеркнул Келлог.

Переговоры по завершению войны

Напомним, ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина и Россия сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения о прекращении войны. Ведется многоплановая работа, в которой участвуют также Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве результативные переговоры с Владимиром Путиным, отметив, что встреча прошла успешно и оставила у делегации положительные впечатления.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров со своей стороны после очередного, уже шестого раунда переговоров с США предположил, что заключение мирного соглашения возможно. Но для начала Россия должна пойти на существенную деэскалацию.

Сейчас обсуждение мирного плана продолжаются.

