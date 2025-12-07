Келлог назвал два ключевых вопроса, которые нужно решить для завершения войны в Украине

Переговоры по завершению войны России против Украины якобы уже выходят на финишную прямую. Но ключевыми остаются вопросы контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

"Если вы военный, то знаете, что последние "10 метров" самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта", - сказал Келлог.

Он считает, что если вопросы контроля над Донбассом и ЗАЭС решатся, то и остальное "станет на свои места".

Спецпредставитель президента США также отметил, что урегулирование этой "беспрецедентной войны" дается с трудом.

Он напомнил, что Россия вышла из Афганистана после потери 18 тысяч военных, США оставили Вьетнам после потери 58 тысяч бойцов.

"Украина и Россия вместе потеряли более 2 миллионов солдат. Подумайте об этом, это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту",- подчеркнул Келлог.