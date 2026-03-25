UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Келлог: Зеленський багато в чому схожий на Трампа

17:41 25.03.2026 Ср
2 хв
Спецпосланець США в Україні назвав Зеленського "крутим мужиком"
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський та спецпосланець США в Україні Кіт Келлог (president.gov.ua)

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Зеленського з президентом США Трампом - обидва, за його словами, жорсткі і прямі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Newsmax.

Що сказав Келлог про Зеленського

"Зеленський - крутий мужик. Він багато в чому схожий на президента Трампа. Він дуже прямий, дуже жорсткий - не за статурою, а за тим, ким він є, як він діє і як він говорить", - заявив Келлог.

Дипломат також розповів, що особисто бував в Україні, виїжджав на лінію фронту і знає ситуацію зсередини.

Келлог чітко назвав Путіна агресором. За його словами, США мають посилити тиск на Росію, щоб наблизити закінчення війни.

Він також підкреслив: війна в Україні - це не бізнес-угода і не комерційна домовленість.

"Те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, вражає", - сказав Келлог про українців.

За його словами, він поважає Україну і те, як країна чинить опір.

Нагадаємо, раніше Келлог розкритикував США через позицію щодо України в ООН. В Генасамблеї ООН під час голосування за резолюцію на підтримку тривалого миру в Україні США утримались. Це викликало обурення Келлога.

Для завершення війни в Україні, за його словами, треба розв'язати два ключових питання. Він порівняв цей шлях з останніми 10 метрами для військових.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампКіт Келлог