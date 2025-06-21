Кэллог встретился с Лукашенко в Минске: первые подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. Иначе зачем встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не достигнем", - отметил Лукашенко.

В свою очередь, Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу.

"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - спецпредставитель Трампа.

Отмечается, что Лукашенко якобы гарантировал Ккллогу безопасность и пообещал уберечь от эскалации.

"Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", - заявил белорусский диктатор.

Сообщается, что встреча состоялась во Дворце Независимости.