Кэллог встретился с Лукашенко в Минске: первые подробности
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог встретился в Минске встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
"Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. Иначе зачем встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не достигнем", - отметил Лукашенко.
В свою очередь, Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу.
"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - спецпредставитель Трампа.
Отмечается, что Лукашенко якобы гарантировал Ккллогу безопасность и пообещал уберечь от эскалации.
"Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", - заявил белорусский диктатор.
Сообщается, что встреча состоялась во Дворце Независимости.
Что предшествовало
Напомним, ранее Reuters сообщало, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог может поехать в Беларусь в ближайшие дни. По данным источников издания, Кэллог должен встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко, чтобы дать "импульс переговорам" между РФ и Украиной.
Таким образом, Келлог стал самым высокопоставленным чиновником США за последние годы, который посетил Беларусь.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что таким образом США пытаются получить еще одну коммуникационную дорожку. По его мнению, такая стратегия - ошибочна, поскольку белорусский диктатор Александр Лукашенко не является влиятельным субъектом и действует достаточно осторожно.
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